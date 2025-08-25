Welkom!
Attractiepark Toverland

Halloween in Toverland: attractiepark kondigt nieuwe walkthrough én nieuwe scare zone aan

Vandaag, 19.01 uur

Toverland vernieuwt het aanbod van de jaarlijkse Halloween Nights. Bezoekers van het populaire evenement krijgen dit jaar een nieuwe walkthrough en een nieuwe scare zone voorgeschoteld. Dat heeft het Limburgse attractiepark zojuist onthuld in een speciale nieuwsbrief. Meer details komen later deze week naar buiten.

Er staan dit keer dertien Halloween Nights op de planning tussen zaterdag 4 oktober en zaterdag 1 november. Naast de vijf bestaande scare zones Cirque, Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights, DesTroy en Fiesta de los Muertos komt er een zesde gebied, waarvan het thema en de naam nog niet bekend zijn.

Dat geldt eveneens voor de zesde haunted experience in de openlucht. Men maakt daar gebruik van een "uniek thema" dat nog niet eerder is voorgekomen tijdens Halloween in Toverland, aldus het park. Vanavond verschijnt alvast een teaserafbeelding. Daarop zien we een rijkelijk gedecoreerde spiegel met kaarsen en andere rekwisieten.

Now You're Mine
De scare zone is gratis, voor de walkthrough moeten - zoals gebruikelijk - aparte tickets gekocht worden. De bestaande spookhuizen en walkthroughs Now You're Mine, Maison de la Magie, The Witches Forest, Trapped en The Dollhouse keren terug. Ook komt er weer een vuurwerkshow.

