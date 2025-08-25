Efteling

Video: Efteling-bezoeker scheldt Geert Wilders uit

VIDEO Het bezoek van Geert Wilders aan de Efteling is vanochtend niet helemaal vlekkeloos verlopen. Terwijl de PVV-leider met zijn beveiligingsteam door het park liep, werd hij uitgescholden door een bezoeker. Iemand riep meermaals "kindermoordenaar" naar de politicus.

Dat gebeurde op het wandelpad tussen Symbolica en het Sprookjesbos, ter hoogte van de ingang van het Diorama. De roepende omstander deed nog een poging om achter Wilders aan te rennen, vertellen ooggetuigen aan Looopings. Hij werd uiteindelijk tegengehouden door de beveiliging.

Wilders negeerde het voorval. Hij bracht een bliksembezoek aan het park met een groepje PVV-fans, die zich vooraf online hadden aangemeld. Daarbij stond een lunch bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken en een ritje in Droomvlucht op het programma.