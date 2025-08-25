Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Video: Efteling-bezoeker scheldt Geert Wilders uit

Vandaag, 14.46 uur

VIDEO Het bezoek van Geert Wilders aan de Efteling is vanochtend niet helemaal vlekkeloos verlopen. Terwijl de PVV-leider met zijn beveiligingsteam door het park liep, werd hij uitgescholden door een bezoeker. Iemand riep meermaals "kindermoordenaar" naar de politicus.

Dat gebeurde op het wandelpad tussen Symbolica en het Sprookjesbos, ter hoogte van de ingang van het Diorama. De roepende omstander deed nog een poging om achter Wilders aan te rennen, vertellen ooggetuigen aan Looopings. Hij werd uiteindelijk tegengehouden door de beveiliging.

Wilders negeerde het voorval. Hij bracht een bliksembezoek aan het park met een groepje PVV-fans, die zich vooraf online hadden aangemeld. Daarbij stond een lunch bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken en een ritje in Droomvlucht op het programma.



Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be