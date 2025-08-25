Walibi Holland

Walibi Holland gaat toch overstag na kritiek: reclame voor Fright Nights in de prullenbak

De tv-commercial voor de Halloween Fright Nights 2025 in Walibi Holland gaat toch definitief de prullenbak in. Dat heeft de directie van het pretpark besloten naar aanleiding van een onophoudelijke stroom aan negatieve reacties. Eigenlijk was het de bedoeling om het spotje vanaf vandaag weer te vertonen.

Afgelopen woensdag publiceerde Walibi een promotievideo waarin Eddie de Clown een vrouw als object verhandelt op een veiling met monsters. Uiteindelijk eindigt het slachtoffer in de shredder. Donderdag ontstond massale ophef naar aanleiding van de bloederige beelden: op social media verschenen vele duizenden boze reacties.

Critici klaagden dat het ongepast was om een vrouw te objectiveren en te vermoorden in een reclamefilmpje voor een pretpark, zeker nu er steeds meer aandacht is voor femicide en geweld tegen vrouwen. Walibi beloofde het filmpje aanvankelijk tot en met zondag niet meer te gebruiken, "rekening houdend met de recente gebeurtenissen en uit respect".



Klagers

Dat leverde het park opnieuw een hoop kritiek op. Veel klagers vroegen zich af waarom de omstreden campagne op maandag plotseling wel door de beugel zou kunnen. Nu gaat Walibi alsnog overstag: de reclame wordt definitief teruggetrokken uit alle communicatie.



"De recente commercial van Walibi Holland voor Halloween Fright Nights heeft in Nederland veel reacties losgemaakt", zo begint een nieuw statement. "Wij begrijpen dat de beelden in de huidige maatschappelijke context gevoelig kunnen liggen en betreuren dat sommige mensen zich hierdoor gekwetst of ongemakkelijk hebben gevoeld."



Overdrijving

De beelden worden niet meer gebruikt in marketinguitingen. Walibi wil nog wel benadrukken dat de campagne is ontwikkeld "vanuit een artistieke insteek, die volledig in het teken staat van fictie, horror en overdrijving". "De personages en situaties zijn karikaturaal en bewust ver verwijderd van de realiteit."



Het zou nooit de bedoeling zijn geweest om geweld te normaliseren, te promoten of in verband te brengen met actuele gebeurtenissen. "Walibi Holland staat voor inclusiviteit en respect. We tolereren of ondersteunen geen enkele vorm van geweld." Men lijkt de link met femicide vooral neer te leggen bij de interpretatie van het publiek. Excuses voor eventuele gemaakte fouten blijven uit.



Veilige beleving

"Halloween draait om spanning, fictie en emotie. Binnen dat kader bieden wij onze gasten de intense maar veilige beleving waarnaar zij op zoek zijn." Binnenkort gaat een nieuwe Fright Nights-campagne van start. Daarover zijn nog geen details bekend. Het evenement start begin oktober.



