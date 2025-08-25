Efteling

Video: Geert Wilders bezoekt de Efteling met fans en beveiliging

VIDEO Efteling-bezoekers kunnen vandaag Geert Wilders tegen het lijf lopen. De PVV-leider kondigde in juli aan dat hij met fans naar het Kaatsheuvelse attractiepark zou gaan. Vandaag is het zover: de politicus bezoekt het park samen met enkele medestanders en een heleboel beveiligers.

Hij werd vanochtend gespot op de Pardoes Promenade, ter hoogte van de Fabula-poort. Het initiatief werd eerder aangekondigd onder de noemer "All you need is Geert". De Efteling was aanvankelijk niet op de hoogte gebracht. Men vindt het prima als Wilders langskomt, zolang hij geen politieke overtuigingen verkondigt of professionele opnames maakt.

"De PVV heeft zich vooraf gemeld en we hebben afspraken gemaakt over het niet tonen van politieke uitingen in het park en in eventuele publicaties van het bezoek", bevestigt een Efteling-woordvoerder tegenover Looopings. "We proberen de impact voor onze gasten zo klein mogelijk te houden."



Droomvlucht

Wilders zal in ieder geval zijn lievelingsattractie Droomvlucht niet overslaan vandaag. De wachtrij bedraagt daar momenteel dertig minuten, al krijgt de bekende Nederlander de kans om samen met zijn gevolg de Droomvlucht-rij te passeren. "Dit doen wij normaliter niet, maar dat was een verzoek vanuit de beveiliging van Geert Wilders", aldus de voorlichter.







Hij benadrukt dat het gezelschap eenmalig via de uitgang naar binnen mocht, maar daar moest wel gewacht worden voor het ritje. "Van voorrang is dus geen sprake." Het zou ook een manier zijn om de impact verder te verkleinen, omdat het bezoek ongetwijfeld veel bekijks trekt.



Tweede Kamerverkiezingen

Voor Wilders en de PVV is het Efteling-uitje niet zomaar een dagje weg met gelijkgestemden, maar ook een handige mediastunt om aandacht te vragen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Die vinden plaats op woensdag 29 oktober. In recente peilingen scoort de partij 27 tot 29 zetels.