Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling ontwikkelt tool voor abonnees: zet geblockte dagen automatisch in je agenda

Gisteren, 21.45 uur

De Efteling komt met een handig hulpmiddel voor abonnementhouders. Twee van de drie abonnementsvormen - Classic en Plus - zijn niet elke dag geldig: op de kalender worden jaarlijks enkele tientallen dagen geblockt. Om te voorkomen dat abonnees weggestuurd worden, is er nu een manier om de geblockte dagen automatisch in je eigen digitale agenda te zetten.

Dat kan via efteling.com/abonnement-niet-geldig. Met één druk op de knop worden de dagen waarop een abonnement niet geldig is toegevoegd aan een Apple-agenda, Google Calendar, Office 365 of Outlook.com. De uitgesloten dagen staan ook gewoon in een overzicht op de Efteling-site, per abonnement.

Een Classic-pas geeft minimaal 290 dagen per kalenderjaar toegang tot de Efteling, een Plus-abonnement kan op minimaal 340 dagen per kalenderjaar gebruikt worden. Op dit moment is de geldigheid van de passen bekend tot december 2026. Wie voor het Premium-abonnement kiest, mag altijd naar binnen.

Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be