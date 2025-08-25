Efteling

Efteling ontwikkelt tool voor abonnees: zet geblockte dagen automatisch in je agenda

De Efteling komt met een handig hulpmiddel voor abonnementhouders. Twee van de drie abonnementsvormen - Classic en Plus - zijn niet elke dag geldig: op de kalender worden jaarlijks enkele tientallen dagen geblockt. Om te voorkomen dat abonnees weggestuurd worden, is er nu een manier om de geblockte dagen automatisch in je eigen digitale agenda te zetten.

Dat kan via efteling.com/abonnement-niet-geldig. Met één druk op de knop worden de dagen waarop een abonnement niet geldig is toegevoegd aan een Apple-agenda, Google Calendar, Office 365 of Outlook.com. De uitgesloten dagen staan ook gewoon in een overzicht op de Efteling-site, per abonnement.

Een Classic-pas geeft minimaal 290 dagen per kalenderjaar toegang tot de Efteling, een Plus-abonnement kan op minimaal 340 dagen per kalenderjaar gebruikt worden. Op dit moment is de geldigheid van de passen bekend tot december 2026. Wie voor het Premium-abonnement kiest, mag altijd naar binnen.