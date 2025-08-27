Attractiepark Toverland

Nieuw bij de Halloween Nights in Toverland: Unmasked, een bloeddorstig gemaskerd bal

FOTO'S Bezoekers van de Halloween Nights in Toverland worden dit jaar onderdeel van een bloeddorstig gemaskerd bal met vampieren. Dat heeft het Limburgse attractiepark zojuist bekendgemaakt. Men werkt aan een scare zone met de naam Unmasked: Wunderball Masqué en een bijbehorende walkthrough, die Unmasked: Waltzthrough gaat heten.

Unmasked bevindt zich in het buitengebied van parkdeel Wunderwald, in de buurt van waterbaan Expedition Zork en ballenbaan Maximus' Wunderball. Onder de overkoepelende term "ontvouwen zich twee nieuwe ervaringen die naadloos op elkaar aansluiten", aldus Toverland. Het verhaal draait om een onheilspellend vampierbal.

Waaghalzen gaan nietsvermoedend op weg naar de ruïnes van een oud landhuis. "Zodra zij oog in oog staan met een mysterieuze gravin, doet zij haar masker af en kunnen haar gasten niet anders dan meedansen", luidt de beschrijving. "De maat van de muziek voert hen mee in een eeuwenoude wals waaraan niemand ooit is ontsnapt."



Nieuw bloed

Volgens het verhaal zwaaien de deuren van het vampierbal eens per honderd jaar open "om nieuw bloed te verwelkomen". Unmasked: Waltzthrough opent steeds om 19.00 uur. Tickets kosten 6 euro per persoon.



Daarnaast keren oude bekenden terug: de vijf gratis scare zones Cirque, Shadows of the Sea, Morgana's Frozen Knights, DesTroy en Fiesta de los Muertos en de vijf haunted experiences Now You're Mine (12,50 euro), Maison de la Magie (12,50 euro), The Witches Forest (8 euro), Trapped (8 euro) en The Dollhouse (6 euro).



Fear Pass

Er zijn dertien Halloween Nights tussen zaterdag 4 oktober en zaterdag 1 november. Om 22.45 uur start traditiegetrouw een vuurwerkshow. Ook de parade met meer dan honderd griezels komt weer voorbij. Een Fear Pass om voorrang te krijgen bij alle belevingen wordt voor 62,50 euro verkocht. Vorig jaar kostte die pas nog 54,50 euro, een jaar eerder 49,50 euro.







