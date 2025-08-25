Efteling

Deze muziek hoor je tijdens het diner in het nieuwe Efteling-restaurant Mystique

Voor het nieuwe fine-dining-restaurant in de Efteling is geen speciale soundtrack gecomponeerd. Wie gaat eten in het chique etablissement hoort op de achtergrond easylistening-loungemuziek. Een selectie van de stocknummers is nu gebundeld in een openbare Spotify-afspeellijst.

Daarmee kunnen fans de ontspannen restaurantsfeer thuis nabootsen. Het gaat om een handjevol tracks met generieke namen als California Dreaming, Ibiza Waves, Sea Breeze, Sunset Soiree en Smooth Sailing.

Mystique bevindt zich op de eerste verdieping van het Grand Hotel en is ook zonder parkbezoek te reserveren. Het restaurant werkt met een avondvullend verrassingsmenu: drie gangen voor 65 euro, vier gangen voor 80 euro, plus enkele tussengerechten in Efteling-stijl. Er is ook een inpandige loungebar, die dagelijks vanaf 16.00 uur open is.



Maatwerk

De keuze voor inwisselbare achtergrondmuziek wijkt af van de gebruikelijke Efteling-aanpak. Doorgaans wordt voor nieuwe locaties maatwerk van huiscomponist René Merkelbach ingezet, zoals bij het omliggende entreegebied Eiland van de Vijf Zintuigen en het andere restaurant in het hotel, Brasserie 7.