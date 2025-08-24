Europa-Park Resort

Video: brand uitgebroken bij show Europa-Park

VIDEO Bij een show in Europa-Park is vanavond brand uitgebroken. Dat gebeurde tijdens Fjällstorm Symfoni, het zomerse avondspektakel tussen themahotel Krønasår en waterwereld Rulantica. Door een vuurpijl vloog een parasol op een nabijgelegen terras in brand.

De voorstelling duurde van 21.45 tot 21.55 uur. Na afloop bleek de parasol in lichterlaaie te staan. Er werd snel ingegrepen: medewerkers haalden onmiddellijk een brandblusser tevoorschijn. Ook de brandweer kwam nog even polshoogte nemen. De parasol in kwestie is uiteindelijk meegenomen.

Branden zijn een terugkerend probleem voor Europa-Park: in 2018 en 2023 legden grote vuurzeeën delen van het park in de as. Krønasår en Rulantica bevinden zich buiten de grenzen van het attractiepark, maar zijn wel onderdeel van het pretparkresort.