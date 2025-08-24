Phantasialand

Phantasialand waarschuwt voor sluiting van cult-darkride

FOTO'S Phantasialand-bezoekers opgelet: een foute attractie met een cultstatus is dicht. Het Duitse pretpark waarschuwt online dat de Chinese spookdarkride Geister Rikscha momenteel buiten gebruik is. Sluitingen en werkzaamheden zijn aan de orde van de dag, maar in dit geval gaan er bij fans direct alarmbellen rinkelen.

Geister Rikscha is namelijk één van de oudste attracties van Phantasialand en het park staat erom bekend regelmatig klassiekers onaangekondigd te sluiten en te slopen. Zo moesten fans de afgelopen decennia al noodgedwongen afscheid nemen van de attracties Phantasialand Jet (2008), Gondelbahn 1001 Nacht (2009), Walzertraum (2009), Stonewash Creek en Wildwash Creek (2011), Silbermine (2014), Race for Atlantis (2016), Hollywood Tour (2020) en Pirates in 4D (2025).

Logischerwijs zou Geister Rikscha het volgende slachtoffer op het lijstje kunnen zijn. De attractie uit 1981 vergt bovendien weinig onderhoud, dankzij het robuuste transportsysteem en de eenvoudige effecten. Toch zegt Phantasialand de darkride gesloten te hebben vanwege "onderhoudswerkzaamheden", zo valt te lezen op de website van het park.



Nerveuze reacties

Geister Rikscha is sinds donderdag 21 augustus dicht. Het leidt tot nerveuze reacties bij fans: is hier sprake van een onschuldige reparatie of luidt dit het einde in van de ondergrondse spookbeleving in themagebied China Town? Dat blijft bij Phantasialand altijd de vraag: het park communiceert zelf slechts mondjesmaat over toekomstige bouwprojecten.



"Een storing kan altijd. Maar dat de website van Phantasialand nu een melding toont dat de attractie in onderhoud is, is wel een unicum", schrijft een bezorgde liefhebber op X. "Er moet iets flink mis zijn daar."



Animatronics

Het transportsysteem van Geister Rikscha - een 250 meter lange eindeloze trein - komt van fabrikant Schwarzkopf, terwijl de bewegende figuren geleverd werden door de firma Heimotion. Beide bedrijven bestaan anno 2025 niet meer.















