Kermis

Minstens vijftien kinderen met oogletsel door botsauto's op Spaanse kermis

Op een kermis in Spanje zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een ritje in de botsauto's. Minstens vijftien minderjarigen hadden medische hulp nodig vanwege oogklachten, veroorzaakt door kleine metaaldeeltjes die vermoedelijk van het dak van de attractie naar beneden kwamen.

Het incident vond deze maand plaats in de Spaanse gemeente Valle de Abdalajís, gelegen in de provincie Málaga. Bij sommige slachtoffers moesten metaalsplinters verwijderd worden. Er was ook sprake van hoornvlieszweren. Eén van de betrokkenen bleek vier splinters in zijn oog te hebben.

Het totale aantal gewonden is niet duidelijk, omdat niet iedereen zich bij ziekenhuizen in de omgeving gemeld zal hebben. De eigenaresse van de botsauto's benadrukt dat ze over alle benodigde vergunningen beschikt en direct heeft gehandeld toen ze op de hoogte werd gesteld.



Trillingen

Ze vermoedt dat metaalsplinters en vetresten door trillingen en spanningspieken losraakten van het gaasdak. Gedupeerden hebben hun geld teruggekregen. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het voorval. Volgens de burgemeester voldeed de botsautobaan inderdaad aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.