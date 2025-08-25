Disneyland Paris

Bezoeker sleept Disneyland Paris voor de rechter vanwege gesloten attracties

Een Spaanse man heeft Disneyland Paris aangeklaagd vanwege gesloten attracties. De bezoeker klaagde dat meerdere attracties buiten gebruik waren tijdens zijn trip in het voorjaar van 2024, maar volgens de rechter is dat geen reden om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Segovia. In het resort werd destijds gestaakt door het personeel. De Spanjaard stelt dat hij door de uitval van diverse attracties en meet-and-greets niet kreeg waarvoor hij had betaald. Hij spande in juni vorig jaar een procedure aan tegen moederbedrijf Euro Disney Associes.

Disney verweerde zich door te wijzen op de boekingsvoorwaarden. Daarin staat dat attracties zonder voorafgaande waarschuwing tijdelijk buiten gebruik kunnen zijn. Daarnaast zou de man de verkeerde partij hebben aangeklaagd: het contract liep via Euro Disney Vacances, niet via Euro Disney Associes.



Ernstige contractbreuk

Ook de rechter ging niet mee in de klacht. De verstoringen waren namelijk beperkt tot één dag van het driedaagse verblijf van het Spaanse gezin. De rechtbank vindt dan ook niet dat er door de staking sprake was van een ernstige contractbreuk. Een volledige terugbetaling zou disproportioneel zijn.



Disney had bovendien al een compensatie aangeboden, in de vorm van gratis tickets voor een volgend bezoek en een terugbetaling van 240 euro aan Premier Access-passen, maar de eiser weigerde dat voorstel. De claim is volledig afgewezen en de proceskosten worden neergelegd bij de klager.



