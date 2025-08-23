Parc Astérix Paris

Vijf jongeren uit Parc Astérix gezet na brengen van Hitlergroet

Parc Astérix is deze zomer meerdere keren opgeschrikt door antisemitische incidenten. Zeker vijf jongeren zijn in juli en augustus uit het Franse attractiepark verwijderd omdat ze in attracties de Hitlergroet brachten. Dat bevestigt justitie tegenover regionale media.

De verboden gebaren werden vastgelegd door camera's in de attracties en vervolgens opgemerkt door medewerkers. Beveiligers grepen direct in en droegen de betrokkenen over aan de politie. Het gaat om minderjarigen en jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar.

Tijdens hun verhoor verklaarden sommige betrokkenen dat ze een trend op social media nadeden. Alle verdachten worden vervolgd voor het publiekelijk aanzetten tot discriminatie op basis van afkomst, etniciteit, nationaliteit, ras of religie.



Cursus

In Frankrijk kan dat bestraft worden met maximaal een jaar gevangenisstraf en een boete tot 45.000 euro. De daders zijn verplicht een cursus van 250 euro te volgen. Daarbij krijgen ze voorlichting over antisemitisme en een historisch overzicht van de misdaden van het nazisme.



Wie weigert deel te nemen, moet alsnog voor de rechter verschijnen. Overigens staan de incidenten in Parc Astérix niet op zichzelf. Eerder deze zomer kwam al een bericht naar buiten over een Hitlergroet in het Franse pretpark Futuroscope, door een Spaanse scholier. Ook daar werd de politie ingeschakeld.