Phantasialand

Opvallende nieuwe regel in Phantasialand: pretpark verbiedt bolderkarren

Phantasialand heeft een opmerkelijke nieuwe regel ingevoerd. Het Duitse pretpark wil niet meer dat bezoekers met een bolderkar rondlopen. Sinds dit seizoen is het meebrengen van dergelijke karren verboden. Kinderwagens mogen nog wel, onder bepaalde voorwaarden.

Dat blijkt uit het actuele parkreglement van Phantasialand. Afgelopen jaar viel daar nog te lezen dat het attractiepark zelf bolderwagens verhuurt. "Om uw verblijf nog aangenamer te maken, kunt u voor een kleine vergoeding per dag een bolderkar huren bij de gastenservice in Phantasialand", luidde de tekst op de officiële website.

In 2025 kan dat niet meer. Sterker nog: bolderkarren "en soortgelijke vervoersmiddelen" zijn niet langer toegestaan "om een veilige en plezierige ervaring voor alle gasten te garanderen", aldus Phantasialand. De wagens zorgden voor overlast en onveilige situaties, legt het park uit.



Risico op ongevallen

"Deze voertuigen zijn vaak groot, moeilijk te manoeuvreren en kunnen de bewegingsvrijheid en de bezoekersstroom belemmeren, vooral in drukke of smalle ruimtes, waardoor het risico op ongevallen toeneemt." Phantasialand snapt naar eigen zeggen dat bolderkarren voor veel gezinnen juist erg handig zijn, om bagage te vervoeren.



Daar is volgens het park een "praktisch alternatief" voor: kluisjes in de themagebieden Berlin en Mexico. Buggy's mogen nog wel mee naar binnen, mits ze actief door een kind gebruikt worden. Een kinderwagen mag maximaal 90 centimeter breed, 120 centimeter hoog en 120 centimeter lang zijn.



Hinderlijk

Phantasialand wijkt qua infrastructuur af van andere grote attractieparken. Door de compacte opzet, met smalle paden, nauwe doorgangen en veel hoogteverschillen, is de bewegingsruimte hier beperkter dan in parken met brede wandelroutes en ruime pleinen. Dat maakt het gebruik van karren minder praktisch en sneller hinderlijk voor de doorstroming.