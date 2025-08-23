Liseberg

Schimmel en viezigheid: hygiëne in Zweeds pretpark Liseberg blijkt niet op orde

FOTO'S Het bekende Zweedse pretpark Liseberg is op de vingers getikt door de autoriteiten vanwege ernstige hygiëneproblemen. Inspecteurs ontdekten begin augustus zwarte schimmel en hardnekkig vuil op muren, deuren en in koelruimtes van een familierestaurant.

Volgens de milieudienst van de stad Göteborg kan dat leiden tot bacteriegroei en besmet eten. Het gaat om de Järnvägsrestaurangen, één van de grotere eetgelegenheden in het park. Na de inspectie moest Liseberg direct maatregelen nemen. Het personeel kreeg extra instructies.

Ook werden de schoonmaakprocedures aangescherpt. Het park zegt dat de problemen inmiddels zijn verholpen. De milieudienst wil dat Liseberg strenger toezicht houdt en ervoor zorgt dat alle medewerkers de regels goed naleven.



Klachten

Het incident past in een breder patroon: uit onderzoek blijkt dat meerdere grote dieren- en pretparken in het land de afgelopen twee jaar te maken kregen met klachten over gebrekkige hygiëne en voedselveiligheid.







