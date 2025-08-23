Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Liseberg

Schimmel en viezigheid: hygiëne in Zweeds pretpark Liseberg blijkt niet op orde

Vandaag, 16.00 uur

FOTO'S Het bekende Zweedse pretpark Liseberg is op de vingers getikt door de autoriteiten vanwege ernstige hygiëneproblemen. Inspecteurs ontdekten begin augustus zwarte schimmel en hardnekkig vuil op muren, deuren en in koelruimtes van een familierestaurant.

Volgens de milieudienst van de stad Göteborg kan dat leiden tot bacteriegroei en besmet eten. Het gaat om de Järnvägsrestaurangen, één van de grotere eetgelegenheden in het park. Na de inspectie moest Liseberg direct maatregelen nemen. Het personeel kreeg extra instructies.

Ook werden de schoonmaakprocedures aangescherpt. Het park zegt dat de problemen inmiddels zijn verholpen. De milieudienst wil dat Liseberg strenger toezicht houdt en ervoor zorgt dat alle medewerkers de regels goed naleven.

Klachten
Het incident past in een breder patroon: uit onderzoek blijkt dat meerdere grote dieren- en pretparken in het land de afgelopen twee jaar te maken kregen met klachten over gebrekkige hygiëne en voedselveiligheid.



Meer Liseberg
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be