Duinrell

Duinrell scoort het slechtst op klanttevredenheid: attractiepark reageert

In een onderzoek naar klanttevredenheid bij Nederlandse attractieparken en dierentuinen komt Duinrell als slechtste uit de bus. Marktonderzoeksbureau Multiscope ondervroeg ruim 4100 mensen om te weten te komen hoe tevreden Nederlanders zijn over hun bezoek aan een pret- of dierenpark. De eerste plek is voor Dierenpark Hoenderdaell in Noord-Holland.

Multiscope berekende voor 29 populaire bestemmingen de Net Promoter Score (NPS): het verschil tussen het aandeel bezoekers dat een park aanbeveelt en het aandeel dat het afraadt. Met een score van +91 pakt Hoenderdaell de eerste plek van alle Nederlandse dagattracties, gevolgd door de Efteling (+80), Avonturenpark Hellendoorn (+76) en Toverland (+76).

Onder de dierentuinen eindigt Artis in Amsterdam op de laatste plek (+42). Het Wassenaarse attractiepark Duinrell staat op de allerlaatste plaats, met een NPS van slechts +23. Geen enkele Nederlandse dagattractie heeft volgens Multiscope een lagere klanttevredenheid.



Mooier, leuker en gezelliger

In een reactie laat een woordvoerder van Duinrell weten dat het mooi is "dat ons land zo veel prachtige parken kent". "Tegelijkertijd blijven wij bij Duinrell hard werken om ons landgoed voor onze gasten steeds mooier, leuker en gezelliger te maken", vult de voorlichter aan. Hij gaat verder niet inhoudelijk in op het bewuste onderzoek.



De gemiddelde score is +66. Zeventien parken eindigden met een hoger cijfer, twaalf scoorden lager. Dierentuinen worden met een NPS van +64 gemiddeld beter gewaardeerd dan attractieparken (+60).



Sea Life

Multiscope deed ook al onderzoek naar onder meer loyaliteit en naamsbekendheid. Toen werd gevraagd of bezoekers een uitje zouden aanbevelen aan vrienden of collega's, bungelden Sea Life Scheveningen en het Dolfinarium in Harderwijk onderaan de lijst. Sea Life was het absoluut niet eens met die uitslag.