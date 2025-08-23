Welkom!
Rivoli Rotterdam

Foto's: dit krijg je te zien tijdens de rondleiding door het gesloten Rotterdamse pretpark Rivoli

Vandaag, 15.43 uurBeeld: Iben Ackermans

FOTO'S Het in aanbouw zijnde Rotterdamse pretpark Rivoli geeft deze zomer rondleidingen over het terrein. Voor 7,50 euro kunnen geïnteresseerden de vorderingen met eigen ogen komen bekijken. Een fotoreportage laat zien wat bezoekers te zien krijgen én wat de stand van zaken op de bouwplaats is.

Rivoli Rotterdam - voorheen Attractiepark Rotterdam - is het geesteskind van ondernemer Hennie van der Most, die al meer dan tien jaar aan het project werkt. Door een reeks tegenslagen en problemen zijn de poorten nog steeds niet open. Deze zomer is het wel voor het eerst mogelijk om het park te betreden als onderdeel van een betaalde tour, onder begeleiding.

Tickets voor de rondleidingen zijn te koop via uforestaurant.nl, de website van de restauranttoren aan de rand van het park. Wie zich aanmeldt, krijgt de verschillende attracties, belevingen en faciliteiten in het park van dichtbij te zien. Hoewel sommige delen al redelijk gebruiksklaar ogen, zijn er ook nog grote stukken waar nog een hoop moet gebeuren.

Op volle toeren
Van der Most noemt tegenwoordig geen openingsdatum meer - en vanwege een conflict met de gemeente is het nog maar de vraag of het park ooit opengaat. De eigenaar wacht op het verlengen van de erfpacht, maar de gemeente wil dat alleen doen als de trekpleister dit jaar al op volle toeren draait. Met een beetje pech is al het werk dus voor niets geweest.













































