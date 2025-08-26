Welkom!
ZooParc Overloon

Ernstig bedreigde apensoort nu te zien in ZooParc Overloon

Vandaag, 14.02 uur

VIDEO Eén van de meest bedreigde apensoorten is voor het eerst te zien in Nederland. De Brabantse dierentuin ZooParc Overloon verwelkomde onlangs vier drils: een mannetje en drie vrouwtjes. Ze zijn vanaf nu te bewonderen in het nieuwe expeditiegebied Ngyuwe.

De dieren verhuisden recentelijk van Espace Zoologique de Saint Martin la Plaine in Frankrijk naar Nederland. Ze maakten eerst achter de schermen kennis met hun nieuwe omgeving. Bezoekers kunnen ze inmiddels zien in hun verblijf, dat gedeeld wordt met brazzameerkatten en penseelzwijnen.

De komst van de drils is bijzonder, want wereldwijd leven er naar schatting nog maar drieduizend in de regenwouden van Nigeria, Kameroen en het eiland Bioko. De apen zijn slachtoffer van stroperij en ontbossing. Om de soort veilig te stellen, zijn de dieren in Overloon opgenomen in een Europees fokprogramma.

Transport
Volgens dierverzorger Robby Veneman verliep de verplaatsing zonder problemen. "Het transport is rustig verlopen en de dieren doen het goed. We zijn blij dat ze er eindelijk zijn om het nieuwe expeditiegebied compleet te maken."

Veel bezoekers zaten op de komst van de apen te wachten, weet Veneman. Hij noemt de drils "bijzondere dieren met een indrukwekkend uiterlijk". Ngyuwe, geopend in juli, geldt als het grootste bouwproject in de 25-jarige geschiedenis van ZooParc. Verspreid over bijna 2 hectare leven meerdere Afrikaanse diersoorten.



