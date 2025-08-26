Disneyland Paris

Disneyland Paris laat bezoekers speuren naar voorwerpen in piratengebied

FOTO'S Disneyland Paris heeft iets nieuws toegevoegd aan het piratengebied Adventure Isle. Bezoekers kunnen daar nu meedoen aan een speurtocht in een grottenstelsel, gebaseerd op Pirates of the Caribbean. Volgens het verhaal zijn piraten verschillende voorwerpen kwijtgeraakt in de omgeving.

Het is aan het publiek om de locaties van die items in kaart te brengen. Voorbeelden zijn een houten been, een piratenhoed, een accordeon en een mes. Alle rekwisieten worden getoond op tweetalige perkamenten in de grot. "Arrre they in these caves?", staat op een bordje.

Het project werd in april aangekondigd. In totaal gaat het om acht voorwerpen. Piraten raakten ook sleutels kwijt. Op een tekening zien we dat een hond de sleutelbos in zijn bek draagt, net als in een iconische scène in de nabijgelegen darkride.



Hangbrug

De grotten in parkdeel Adventureland waren een tijdlang afgesloten voor een opknapbeurt. Dat gold eveneens voor een hangbrug ernaast. Tijdens de werkzaamheden werd de speurtocht toegevoegd. Eerder realiseerde Disneyland al een vergelijkbare schattenjacht in Frontierland, met goudklompjes.



























