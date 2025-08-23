Walibi Holland

Video: demonstrant komt verhaal halen bij hoofdkantoor Walibi Holland

VIDEO Naast boze reacties op social media krijgt Walibi Holland nu ook te maken met fysieke protesten. Het pretpark ligt al dagen onder vuur vanwege een reclamefilmpje voor de Halloween Fright Nights. In een Facebook-filmpje is te zien hoe demonstrant Max van den Berg het hoofdkantoor van het attractiepark bezoekt.

Het doel: het Walibi-management aan de tand voelen over de omstreden beelden, die de man classificeert als "femicideverheerlijking". Hij spreekt over een "gruwelijk filmpje" met duivelse symboliek. Te zien is hoe Van den Berg op zoek gaat naar het kantoor. "Wij gaan als razende reporters recht op ons doel af", klinkt het.

"Wij stellen slechts vragen, wij tonen belangstelling in hun beweegredenen. Wie zit hierachter, achter dit behoorlijk extreem duistere duivelse filmpje?" Al snel blijkt het kantoor op slot te zitten: er is niemand meer aan het werk. De activist zegt een actie voor te bereiden, in samenwerking met collegademonstranten.



Sigrid Kaag

Van den Berg kwam eerder landelijk in opspraak toen hij met een brandende fakkel voor de woning van toenmalig minister Sigrid Kaag verscheen. De actie, die hij liet filmen en livestreamen, werd door de rechter bestempeld als intimiderend. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf en een contactverbod opgelegd.