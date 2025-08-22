Walibi Holland

Reclame Code Commissie ontvangt honderden klachten over Walibi-commercial

De Reclame Code Commissie is bedolven onder klachten naar aanleiding van de veelbesproken commercial voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Daarin wordt een vrouw geveild, waarna ze in een shredder eindigt. De bloederige beelden riepen deze week heel wat emoties op.

Dat is de Reclame Code Commissie niet ontgaan. Een woordvoerster meldt aan Looopings dat "enkele honderden klachten" zijn binnengekomen over het Walibi-filmpje. Dat is mede het gevolg van een campagne op social media: Instagram-gebruikers riepen elkaar gisteren op om massaal een klacht in te dienen bij de nationale reclamewaakhond.

Zoals gebruikelijk is bij klachten, krijgt de adverteerder de tijd om op de bezwaren te reageren. Walibi Holland heeft veertien dagen de tijd voor het indienen van een verweerschrift. Aan de hand daarvan wordt bekeken of de voorzitter er een beslissing over neemt of dat de volledige commissie zich erover zal buigen tijdens een zitting.



Onsmakelijk

De Reclame Code Commissie maakt onderdeel uit van de Stichting Reclame Code, een zelfregulerend orgaan dat toezicht houdt op reclame-uitingen in Nederland. Consumenten en organisaties kunnen kosteloos een klacht indienen als zij menen dat een reclame misleidend, onsmakelijk of in strijd met de regels is.



De commissie toetst de uitingen vervolgens aan de Nederlandse Reclame Code, een geheel van afspraken dat door de branche zelf is opgesteld. Hoewel de commissie geen boetes oplegt, zijn adverteerders doorgaans verplicht om een gewraakte reclame aan te passen of niet langer te vertonen.



Verwijderd

Walibi heeft de controversiële spot inmiddels verwijderd van YouTube, Instagram, TikTok, Facebook en de officiële website. Het is echter de bedoeling om de video na aankomend weekend weer te gebruiken in de reclamecampagne voor Fright Nights.