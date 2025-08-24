Walibi Holland

Bij Walibi is 'iets fundamenteel mis', schrijft columniste: 'Waanzinnig zwak'

De storm rond de omstreden Fright Nights-commercial van Walibi Holland is nog steeds niet gaan liggen. Een bekende schrijfster en columnist beschuldigt het pretpark online van het normaliseren van vrouwenhaat. Het statement dat Walibi donderdag publiceerde, noemt ze "waanzinnig vlak".

Het zijn de woorden van Frida Boeke, podcastmaker, voice-over, auteur van het boek De Tijd van je Leven, columniste voor Het Financieele Dagblad en oud-deelneemster van de tv-show De Slimste Mens. In een LinkedIn-bericht met ruim 2500 likes fileert ze de marketingafdeling, het productieteam en de directie.

In de massaal afgekraakte video zag ze hoe "een gewonde vrouw in doodsangst wordt geveild aan een groep gretige freaks die zich aan haar verlekkeren". "Hoe kan het dat deze video ooit het daglicht heeft gezien?", vraagt Boeke zich af.



Acteurs

"Bij Walibi werken marketeers, die schakelen met een creatief bureau. Er volgt een productieteam dat de video maakt met een zwik acteurs, een mediabureau dat hem uitrolt op de verschillende kanalen en vaak ook nog een onderzoeksbureau dat hem test." En meestal kijkt de directie ook mee, weet de schrijfster.



"En tóch is dit er doorheen gekomen. Dat niemand heeft gezien dat een vrouw in doodsangst een object noemen bijdraagt aan de normalisering van vrouwenhaat, geweld tegen vrouwen en uiteindelijk femicide, is wrang. Vooral nadat gister weer een 17-jarige vrouw door geweld om het leven is gekomen."



Gebagatelliseerd

Dat zegt veel over de werkcultuur bij Walibi en producent I-Mor, denkt Boeke. "Het betekent dat er iets fundamenteel mis is: bij Walibi, bij de betrokken bureaus, maar vooral in Nederland in het algemeen." De reclame-uiting zou "geen incident" zijn: de columniste ziet het als "een symptoom van een cultuur waarin vrouwenhaat wordt gebagatelliseerd en elke acht dagen een vrouw wordt vermoord".



Het management van Walibi liet in een verklaring weten dat de video een tijdje niet gebruikt zal worden én dat kijkers eigenlijk hadden moeten begrijpen dat het om fictie gaat. "Walibi kwam met een waanzinnig zwak statement waarin vrijwel alles misgaat", oordeelt Boeke.



Morgen

"De video gaat over een paar dagen weer online omdat 'fictie gewoon gemaakt moet mogen worden'. Wauw." Het attractiepark meldde eerder dat de commercial tot en met zondag wordt teruggetrokken uit alle communicatie-uitingen. Als dat klopt, zullen de controversiële beelden morgen dus weer te zien zijn op de officiële Walibi-kanalen.