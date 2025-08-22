Efteling

Vacature wijst op grote veranderingen bij Raveleijn in de Efteling: projectmanager gezocht voor verbouwing

De Efteling neemt paardenshow Raveleijn op de schop. Zoals bekend wordt gewerkt aan een andere invulling voor de theatervoorstelling, waarvan momenteel het laatste seizoen loopt. Dankzij een vacature bij de Franse showproducent Puy du Fou weten we nu meer over de aankomende werkzaamheden.

Het bedrijf zoekt namelijk naar een tijdelijke projectleider machinerie voor de periode oktober 2025 tot en met februari 2027. De machinemanager krijgt zeventien maanden tijd om de technische kant van de nieuwe beleving te ontwikkelen, van ontwerp en aanbesteding tot realisatie, installatie, ingebruikname en documentatie.

Ook het "begeleiden van inbedrijfstelling, repetities en ondersteuning tijdens de eerste maanden van de exploitatie" behoren tot het takenpakket. Men is op zoek naar iemand gespecialiseerd in werktuigbouwkunde, techniek en productiemanagement, met kennis van automatisering, hydrauliek, pneumatiek, mechanica en modelleringssoftware.



Verhuizen

Het contract gaat in op 1 oktober 2025, met 28 februari 2027 als voorlopige einddatum. In maart 2026 moet de toekomstige projectmanager verhuizen van Frankrijk naar Nederland. Dat lijkt erop te wijzen dat de nieuwe versie van Raveleijn eind 2026 of begin 2027 af zal zijn. De Efteling geeft zelf voorlopig nog geen details over het project.



