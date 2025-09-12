Efteling

Efteling presenteert eenmalige spektakelshow met vuurwerk en drones: Efteling Grand Spectacle

De Efteling treft voorbereidingen voor een eenmalig avondspektakel. Op donderdag 18 september vindt in het attractiepark na sluitingstijd een besloten evenement plaats, voor personeelsleden en genodigden: het Efteling Grand Spectacle. Hoogtepunt van de feestavond is een gigantische spektakelshow met vuurwerk en drones.

Voor de drones is het gespecialiseerde bedrijf Dronisos ingeschakeld, bekend van dronevoorstellingen in Disneyland Paris. De firma werkte onder meer mee aan Disney D-Light, Disney Electrical Sky Parade, Avengers: Power the Night en Disney Tales of Magic.

Nu gaan de Fransen ook voor de Efteling aan de slag, vooralsnog eenmalig. Het vuurwerk komt van leverancier De Koster Pyro. Wie er niet bij kan zijn, hoeft niet te treuren: de Efteling zorgt voor een professionele videoregistratie, die vanaf 27 september te zien zal zijn op streamingplatform Videoland.



Danse Macabre

Met het Efteling Grand Spectacle wil men vieren dat meerdere grote bouwprojecten in het park zijn afgerond, waaronder het Eiland van de Vijf Zintuigen. "Na donkere coronajaren, een intensieve periode van groot onderhoud en het openen van Danse Macabre en het Efteling Grand Hotel, straalt de Efteling als nooit tevoren", valt te lezen in de uitnodiging.



"Het is tijd om dit moment samen te vieren." Medewerkers en andere gasten worden ontvangen in het Efteling Theater en het Efteling Grand Hotel. Daarna volgt de show op het Meer van Fantasie. De Efteling noemt het "een muzikale en poëtische reis door de nacht" en "een avondspektakel zoals je nog nooit eerder hebt gezien".



Eerder dicht

"Het Efteling Grand Spectacle wordt een spectaculaire show vol muziek, dans en licht, in het hart van de Wereld vol Wonderen", laat het park weten. De productie duurt tot ongeveer 22.15 uur. Op 18 september sluiten de poorten om 18.00 uur, maar attracties en eetgelegenheden gaan eerder dicht om ervoor te zorgen dat het park op tijd leeg is.



Vandaag start de opbouw van het evenement. Vanwege de werkzaamheden rijdt de Stoomtrein niet tussen zaterdag 13 en zaterdag 20 september. Ook watershow Aquanura zal in die periode niet voor reguliere bezoekers te zien zijn.