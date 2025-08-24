Welkom!
Plopsaland draait een week lang om K3: pretpark gaat K3-Land heten

Vandaag, 12.03 uurBeeld: PlopsaFansite

FOTO'S Plopsaland Belgium staat een week lang volledig in het teken van popgroep K3. Om die reden wordt de naam van het attractiepark tijdelijk gewijzigd: van maandag 25 tot en met zondag 31 augustus spreekt men niet over Plopsaland, maar over K3-Land. Verschillende uitingen bij de entree zijn al aangepast.

K3-leden Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman verzorgen zeven dagen lang optredens in het Vlaamse familiepretpark. Ze zijn ook onderdeel van de nieuwe 25 Celebration Parade. "De meiden groeten hun fans vanaf een feestelijke praalwagen die door het park trekt", aldus Plopsa.

Het Studio 100 Theater wordt getransformeerd tot een bioscoop, onder de noemer K3-Cinema. Men vertoont dagelijks verschillende K3-speelfilms en -musicals: K3 en het IJsprinsesje (2006) om 12.00 uur, K3 Dierenhotel (2014) om 13.30 uur, K3 Love Cruise (2017) om 15.15 uur en De 3 Biggetjes (2024) om 17.00 uur.

Fietsen en rolschaatsen
Andere programmaonderdelen zijn het K3 Verkleedfeestje, de K3 Warm-Up Show met een koor en K3 Hits On Wheels met entertainers op fietsen en rolschaatsen. Meet-and-greets zijn voorbehouden aan verblijfsgasten.

Wie overnacht in het Plopsaland Theater Hotel, Plopsaland Village of de Studio 100 Chalets krijgt de kans om met K3 op de foto te gaan. Logees kunnen na sluitingstijd, om 19.30 uur, ook exclusief de nieuwste K3-film Het Lied van de Zeemeermin bekijken in de pop-up-bioscoop.



