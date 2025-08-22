Marineland Côte d'Azur

Orkarukker gespot: medewerker Frans dolfinarium bevredigt orka, dierenactivisten boos

VIDEO In Frankrijk is ophef ontstaan over dronebeelden uit het gesloten dierenpark Marineland Antibes. Op de video van dierenrechtenorganisatie Tide Breakers is te zien hoe verzorgers de mannelijke orka Keijo seksueel stimuleren. Volgens dierenactivisten gebeurt dit om sperma te verzamelen en door te verkopen aan Japan. Het park zelf spreekt dat met klem tegen.

De beelden tonen twee medewerkers die zich over Keijo buigen, terwijl het dier op zijn rug in het bassin ligt. Eén van hen bevredigt de orka door zijn geslachtsdeel driftig op en neer te bewegen. Volgens Tide Breakers werd dezelfde situatie meerdere keren op één dag gefilmd.

Dierenbeschermingsorganisatie One Voice noemt de video "walgelijk en schokkend". Men suggereert dat het sperma bedoeld is voor verkoop aan Japanse parken, waar nog maar enkele vrouwelijke orka's in gevangenschap leven en het laatste mannetje onlangs overleed. "Orkasperma is goud waard", zegt de belangenclub.



Noodzakelijke handeling

Marineland erkent dat Keijo seksueel is gestimuleerd, maar ontkent dat er sperma is verzameld voor verkoop. Volgens de directie gaat het om een noodzakelijke handeling om agressie in het bassin te voorkomen. Keijo (11) leeft samen met zijn moeder Wikie (24). "Hij bereikt de adolescentie met sterke seksuele driften", aldus het park.



"Om inteelt en gevechten te vermijden is deze stimulatie nodig." Marineland benadrukt dat de handeling "opzienbarend oogt", maar natuurlijk en pijnloos is. Het park stelt bovendien dat het al twintig jaar niet meer meedoet aan kunstmatige inseminatie. Voor de export van orkasperma is toestemming van de Franse staat vereist. Er is geen aanvraag ingediend.



Zorgen

Sinds de sluiting van Marineland in januari 2025 wachten de twee orka's en twaalf dolfijnen nog steeds op een nieuw onderkomen. Eerdere plannen om ze naar Spanje of Japan te verplaatsen liepen spaak. Ondertussen nemen de zorgen over de verouderde bassins toe.