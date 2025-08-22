Loro Parque

Spaans dierenpark krijgt monsterboete voor gebruik van vingerafdrukken bezoekers

Het bekende Spaanse dierenpark Loro Parque op Tenerife heeft een gigantische boete gekregen wegens het verplicht afnemen van vingerafdrukken van bezoekers. De Spaanse privacyautoriteit AEPD bestempelt de praktijk als een "zeer ernstige" overtreding van de Europese privacywetgeving.

De zaak begon in 2022, toen drie bezoekers een klacht indienden. Zij klaagden dat ze bij de aanschaf van een combikaartje voor Loro Parque en waterpark Siam Park verplicht hun vingerafdruk moesten afstaan om toegang te krijgen. Dat gold ook voor kinderen. Volgens de klagers werden ze hier vooraf niet over geïnformeerd en was er geen alternatief.

Loro Parque verdedigde zich door te stellen dat het systeem geen echte vingerafdrukken opsloeg, maar slechts een "wiskundige representatie" of biometrisch sjabloon, dat versleuteld werd opgeslagen en automatisch verwijderd zodra het ticket verliep. Daarmee zouden volgens het bedrijf geen persoonsgegevens verwerkt zijn.



Herleidbaar

De AEPD ziet dat anders: ook versleutelde vingerafdrukgegevens gelden als biometrische persoonsgegevens, omdat ze bezoekers uniek identificeren. Het agentschap benadrukt dat het combineren van aankoopgegevens, zoals naam en e-mailadres, met de vingerafdruksjablonen betekent dat bezoekers wél herleidbaar zijn.



Daarmee is sprake van verwerking van persoonsgegevens die onder het strenge Europese verbod vallen. Het park heeft sinds september 2024 een alternatief systeem ingevoerd, gebaseerd op persoonlijke polsbandjes. Toch besloot de AEPD de boete door te zetten, omdat de overtredingen tussen 2022 en 2024 hebben plaatsgevonden. Loro Parque moet bedrag van 250.000 euro ophoesten.



