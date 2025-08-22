Walibi Holland

Ook statement Walibi Holland over Fright Nights-commercial levert weer boosheid op: beide kampen ontevreden

Het imago van Walibi Holland krijgt opnieuw een flinke dreun. Het pretpark publiceerde donderdag in de namiddag een statement als reactie op de landelijke ophef over een reclame voor de Halloween Fright Nights, waarin een vrouw wordt vermoord. Hoewel de beelden voorlopig niet vertoond worden, zijn critici nog steeds kwaad. Anderen zien de stap als onnodige betutteling.

Zo blijven beide kampen ontevreden achter: tegenstanders van de campagne vinden het schandalig dat de commercial na zondag weer vertoond zal worden, voorstanders zijn razend dat Walibi zwicht voor druk vanuit de maatschappij. Op Instagram, TikTok en Facebook wemelt het opnieuw van de duizenden negatieve reacties. Alleen op Instagram kwamen al meer dan 2500 berichten binnen.

Het merendeel van de klagers zegt niet te begrijpen waarom Walibi het gewraakte filmpje na zondag wel weer gaat gebruiken. Ook wordt veel kritiek geleverd op het statement van Walibi, dat de schuld vooral lijkt neer te leggen bij de kijkers. Die hadden volgens Walibi moeten realiseren dat horror nu eenmaal fictie is en dat men als bedrijf wel degelijk tegen femicide en vrouwenhaat is.



Domien Verschuuren

Het schiet onder meer in het verkeerde keelgat bij radio-dj, podcastmaker en Efteling-fan Domien Verschuuren. "Hè? Tot en met zondag? Grapje, toch? Koekoek!", sneert hij. Noah Bordewijk vindt dat het pretpark de rollen omdraait. "Walibi: sorry dat jullie zo overdreven reageren." Actrice Annemarie Lekkerkerker snapt ook niet dat de commercial na zondag weer terugkomt.



Suzanne Jismaja vermoedt dat het statement expres in gaslight-toon geschreven is om alvast in de halloweensfeer te komen. Of zijn jullie serieus?" Diane Kok: "Nou gelukkig zijn alle vrouwen vanaf maandag allemaal veilig en houdt femicide op te bestaan. Oh wacht..." Wineke Schoo, directrice van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, vindt de campagne eveneens smakeloos. Zij liet een like achter onder een filmpje waarin Walibi terechtgewezen wordt.



Altijd leuk

Veel mensen vallen over de bewoordingen in het statement. Walibi's verklaring begint als volgt: "Wij hebben gemerkt dat onze nieuwste commercial voor Halloween Fright Nights heel wat reacties losmaakt. Dat is altijd leuk, behalve wanneer het een totaal onbedoelde kant uitgaat." Lola Jolie Bessa: "Dat is altijd leuk. Ja, nee, super begin al!" Daphne Alyssa: "Wat een kutstatement. There I said it."



Journalist Yeliz Çiçek denkt dat Walibi het "écht niet begrepen" heeft. "In plaats van geld te steken in die wanstaltige video, hadden jullie beter kunnen investeren in een communicatieadviseur met hersenen." Ilja Schurink: "Beginnen met 'veel reacties is altijd leuk' en eindigen met 'tot en met zondag is de video niet te zien' zegt álles over hoe jullie níet begrijpen hoe verkeerd jullie zitten."



Nog gênanter

Michelle Weynschenk ziet dat de plank wederom volledig wordt misgeslagen. Bas Ouweneel vindt het best knap wat Walibi voor elkaar heeft gekregen. "Een statement dat nog gênanter is dan de video zelf!" Daniëlle Dekker denkt dat ChatGPT nog een betere excuus had kunnen schrijven. Marije Bruinsma ridiculiseert de manier waarop Walibi het statement heeft aangepakt. "Tot zondag keuren we femicide af!!! Groetjes."



Rocher Koendjbiharie vindt het raar dat Walibi doet alsof fictie niet mag bestaan. "Impliceren dat dit wel zo is - en daarmee ook impliceren dat jullie gecensureerd zouden zijn geweest - toont een mate van arrogantie die jullie niet staat. De ophef over deze video is ontstaan omdat heel veel vrouwen en andere mensen aangedaan zijn door de veelvoudige femicide van de afgelopen tijd."



Gevaarlijke realiteit

Koendjbiharie denkt dat het niet te maken heeft met overgevoeligheid, maar met "de schrijnende en gevaarlijke realiteit voor heel veel vrouwen vandaag de dag". "Deze video verergerde dat." Jeroen Schilder vindt dat Walibi zich moet schamen voor "dit wanbericht". "Het ontbreekt in dit bericht aan ieder inzicht over de impact van jullie uiting en het ontbreekt bovendien aan elk greintje medemenselijkheid."



Pien Wekking heeft advies voor het Walibi-management. "Kies een andere marketingstrategie, een betere communicatieadviseur en vooral een andere video. Want deze achterlijke video gaat maandag écht niet ineens wel oké zijn." Esmé Brinkman: "De video was misselijkmakend, maar dit statement is bijna nog erger."



Bingokaart

Het filmpje en de reactie zijn schandalig, schrijft Tina Trinks. Evelien Langeveld had gegaslight worden door Walibi naar eigen zeggen niet op haar bingokaart staan voor 2025. "But here we are." Akelei de Lange noemt de reactie "echt op alle mogelijke manieren misplaatst". "Van de eerste tot en met de laatste zin."



Een ander vraagt zich af of de tekst geschreven is door een stagiaire. "Wat onprofessioneel dit, bah." Dat zou kunnen kloppen, als we Juicechannel - 459.000 volgers - mogen geloven. Het account besteedde de afgelopen 24 uur niet alleen aandacht aan de commotie rond de commercial, maar ook aan meer problemen achter de schermen bij Walibi.



Topje van de ijsberg

De ophef zou "het topje van de ijsberg zijn". "De marketingafdeling van Walibi blijkt allesbehalve op volle kracht te draaien. Het team is klein, overbelast en opvallend helemaal niet verantwoordelijk voor de Fright Nights-concepten. Die worden bedacht door de eventafdeling. Met andere woorden: de lijnen zijn vaag, de verantwoordelijkheid onduidelijk en de gevolgen inmiddels overduidelijk."



De vacature voor marketingmanager staat al jaren open, ontdekte ook Juicechannel. "Of beter gezegd: die is volgens onze bronnen nooit echt ingevuld geweest. Ondertussen wordt de socialmedia-marketing uitgevoerd door een stagiaire. Niet per se iemand met de ervaring om te navigeren in gevoelige maatschappelijke discussies."



Staking

En daar blijft het niet bij. "Alsof dat nog niet genoeg is, rommelt het intern bij het personeel." Juicechannel haalt de recente onvrede onder seizoensmedewerkers aan: zij startten een handtekeningenactie, een vakbond stuurde aan op een staking. De kritiek richt zich volgens het kanaal met name op directrice Mascha Taminiau, "die volgens meerdere medewerkers op gespannen voet staat met haar team".



Kortom: het is chaos achter de schermen van Walibi, aldus Juicechannel. "Niet alleen op social media, maar ook intern. En als Walibi het vertrouwen van publiek en personeel wil behouden, zal er meer moeten gebeuren dan het tijdelijk offline halen van een ongelukkige video." Het advies? "Als je echt een statement wil maken, laat die video dan gewoon in de prullenbak. Nu voelt het alsof je hem alleen maar verstopt tot iedereen weer met iets anders bezig is."



Per direct op non-actief

Ondertussen blijven op social media de reacties binnenstromen. Advocaat Martine van Krieken-Boersma: "De plank enorm misslaan met deze 'commercial' is nog één ding. Maar als je dan ook nog dit statement - met warempel nog een semi-verontwaardigde ondertoon! - durft te posten, dan kan de volledige afdeling communicatie beter per direct op non-actief worden gezet. Ga jullie schamen. En niet tot en met zondag."



Iris Keuven vindt Walibi's verklaring "super", meldt ze sarcastisch op TikTok. "Want na aanstaande zondag komt het onderwerp femicide natuurlijk niet meer ter sprake, Walibi Holland!" Patricia Malagride vraagt om de "excuus-Truus die deze tekst in elkaar heeft gezet" op staande voet te ontslaan. "Tussen 2014 en 2024 zijn er 448 vrouwen vermoord, in zes van de tien gevallen betreft het een (ex-)partner. Niet opnieuw plaatsen, verzin iets anders."



Sensatie

Liesbeth Murphy las een "bullshit-statement". "De video was ziek! Maar jullie statement nog veel zieker!" Elvira Winthagen snapt niet dat Walibi blijft wijzen naar "recente gebeurtenissen". "Ook zonder 'recente gebeurtenissen' is dit helemaal misplaatst. Dit kan écht niet! Beter in de schredder deze hele campagne!" Isabelle van der Wegen: "De pijnlijkste conclusie is dat sensatie zwaarder weegt dan maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover vrouwen."