Walibi Holland

Walibi reageert op commotie rond Fright Nights-reclame: video wordt tijdelijk niet vertoond

Walibi Holland komt met een statement naar aanleiding van de landelijke commotie over een nieuwe Fright Nights-commercial. Online wordt het attractiepark massaal bekritiseerd naar aanleiding van een reclamespot die gelinkt wordt aan vrouwenhaat en femicide. Men kiest ervoor om de beelden voorlopig niet te vertonen.

"Rekening houdend met de recente gebeurtenissen en uit respect hebben we besloten deze video tot en met aanstaande zondag terug te trekken uit al onze communicatie uitingen", valt er te lezen. Het pretpark benadrukt wel dat Eddie de Clown en zijn freaks "overduidelijk fictieve figuren" zijn.

"Mede door hun overdreven gretigheid tonen ze aan dat deze hele scène de werkelijkheid overstijgt, om maar te zwijgen over het karikaturale script waarbij geen enkele relatie met de realiteit werd nagestreefd." Angst is nou eenmaal een sleutelelement binnen de context van Halloween, luidt de uitleg.



Banksy

Walibi geeft aan dat het concept van de video, waarin een vrouw na de aankoop verdwijnt in een shredder, geïnspireerd is op de verkoop van een kunstwerk van Banksy en de film Kingsman: The Golden Circle. "Ook wij betreuren ten zeerste de recente gebeurtenissen en de gruwelijkheid ervan waarbij de realiteit de fictie overstijgt. Dat wil echter niet zeggen dat er geen fictie meer zou mogen gemaakt worden."



Walibi Holland zegt dat inclusiviteit binnen het bedrijf een basiswaarde is. "Daarom is het ook onmogelijk dat wij femicide, of welk geweld dan ook, zouden tolereren, goedkeuren of promoten. Als er al een maatschappelijke boodschap zit in deze commercial, dan is het wel dat elke vorm van geweld, ook tegen vrouwen, altijd een gruwelijke ontsporing is die in onze samenleving nooit een plek mag hebben."