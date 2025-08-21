Walibi Holland

Bekendheden als Carice van Houten en Sylvana IJsselmuiden bemoeien zich met Walibi-rel: 'Doek jullie marketingteam op'

Steeds meer bekende Nederlanders spreken zich vanmiddag uit tegen Walibi Holland. Aanleiding is het omstreden reclamefilmpje voor de Halloween Fright Nights, dat gisteren online kwam. Tussen de honderden hatelijke reacties lezen we ook felle uitlatingen van beroemdheden, waaronder actrice Carice van Houten en presentatrice Sylvana IJsselmuiden.

IJsselmuiden, goed voor ruim 303.000 volgers, benadrukt dat elke acht dagen een vrouw het slachtoffer wordt van femicide. "En dat moet toch echt maar eens over zijn... Walibi: hé kom, we stoppen een doodsbange vrouw in een kooi, zodat wat mannen erop kunnen bieden." Ze voegde een boos gezicht en een kots-emoji toe.

Ook schrijfster Fleur Overgaag ging over haar nek, laat ze merken. "What the actual fuck", reageert Carice van Houten, die meer dan een miljoen Instagram-volgers heeft. "Walibi, kleine tip: femicide is geen decorstuk voor Halloween", meldt protestbeweging De Dolle Mina's. "Volgende keer graag een script waar vrouwen méér zijn dan slachtoffers en nabestaanden niet gekwetst worden."



Marije Knevel

Voor vrouwen is het 365 dagen per jaar een Fright Night, zo is het idee. Schrijfster en actrice Nienke 's Gravemade: "Doek jullie marketingteam op." Presentatrice Marije Knevel ziet de campagne als "verheerlijking van femicide". "Gisteren is een vrouw door haar man omgebracht, en een jonge meid van slechts 17 vermoord. Walgelijk."



Presentatrice Michelle Marlène Willemsen sluit zich daarbij aan. Marion van der Bijl, fractievoorzitter van GroenLinks Hoorn: "Mensenhandel als marketing? Walgelijk dit." Zangeres Lakshmi Swami Persaud doet een beroep op "gezond besef" bij Walibi. "Read the room. What the fuck."



Noodsituatie

Stichting Hilly Rain: "Zijn jullie wel helemaal goed?" Belangenorganisatie Women Inc. beklemtoont dat femicide "een nationale noodsituatie" is. "Geen marketingtruc."



De populaire Instagram-pagina Juicechannel geeft aan dat de beelden al een tijd geleden opgenomen zijn. "Maar de echte vraag is: was het slim om dit nu te posten? Want terwijl vijf vrouwen in slechts vier weken tijd hun leven hebben verloren door femicide en nog meer vrouwen dagelijks slachtoffer zijn van geweld, voelt zo'n campagne niet edgy, maar gewoon ongepast. Of het nou fictie is of niet, timing is everything."



Saskia Noort

Schrijfster Saskia Noort komt met een sarcastische sneer. "Onze angst als gimmick, top jongens! Hoe toondoof kun je zijn?" Hoewel de ophef al enkele uren doorsuddert en inmiddels ook de landelijke media heeft bereikt, blijft Walibi oorverdovend stil. Het duurt kennelijk vrij lang om een beslissing te nemen over de kwestie.