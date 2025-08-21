Walibi Holland

Walibi Holland online uitgekotst vanwege Fright Nights-filmpje: massale ophef en woede

FOTO'S Een reclamefilmpje voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland zorgt voor vele honderden woedende reacties op social media. Het pretpark zette gisteren een video online om het halloweenseizoen te promoten. De reacties zijn niet mals: op Facebook en Instagram wordt het attractiepark neergesabeld en verguisd, omdat men femicide en vrouwenhandel zou promoten.

Femicide, ook wel vrouwenmoord, is het doden van een vrouw of meisje vanwege haar geslacht. In de promotievideo zien we hoe een doodsbenauwde vrouw in een glazen kast verhandeld wordt door mascotte Eddie de Clown, alsof ze een object is. Na het uitbrengen van het hoogste bod zakt ze naar beneden en vliegt er bloed tegen de wanden.

Geweld tegen vrouwen ligt gevoelig, zeker nadat in Abcoude deze week een 17-jarig meisje werd vermoord. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Op woensdagmiddag zette Walibi de reclamespot online. Hoewel het pretpark al jaren gruwelijke video's maakt om Halloween in de schijnwerpers te zetten, is dit keer de bom gebarsten.



Vrouwenhaat

Het aantal verontwaardigde en ziedende reacties groeit met de minuut, zonder ook maar één antwoord van Walibi. Veel kijkers leggen de link met vrouwenhaat, blijkt uit de commentaren. "Jullie moeten je diep schamen dat je dit durft te vertonen", schrijft Marjan Buwalda bijvoorbeeld op Facebook. "Leuk voor jonge meisjes en vrouwen die allerlei soorten van geweld hebben meegemaakt in hun leven. Vind het echt stuitend dit."



Noa ten Hoven noemt het een "walgelijke reclame". "Zeker in het licht van al het geweld tegen vrouwen de laatste tijd." Petra de Vlieger zegt te hopen dat Walibi de video snel weer verwijdert. "Welke krankzinnige bedenkt deze promo?", vraagt Yvonne Krabbenbos zich af. "Krankzinnig en zeker niet onschuldig", luidt haar oordeel.







Aan de lopende band

Op Instagram roepen een hoop gebruikers Walibi's marketingafdeling tot de orde, die geleid wordt door Marc Guffens. "What the fuck, dachten jullie marketingmensen dat dit een goed idee was voor een reclame?", wil Margriet Smeets weten. "Terwijl aan de lopende band vrouwen worden vermoord, mishandeld omdat mannen hen zich toe-eigenen... Schaam je!"



Anna Sijbrands vraagt zich af of Walibi "helemaal knettergek" is geworden. Pauline Rijksen: "Wtf! Een vrouw als object betitelen, daarna veilen en vermoorden?! Walgelijk." Monique Maria noemt de bedenker een "zieke geest". "Sinds wanneer is het entertainment dat mannen jagen op vrouwen en ons onveilig laten voelen, verhandelen en vermoorden. Mag hopen dat zó veel mensen jullie gaan boycotten."



Reclame Code Commissie

Er zijn ook tientallen klagers die melden dat ze de beelden gerapporteerd hebben bij Instagram en een klacht hebben ingediend bij de Reclame Code Commissie. "Dit kan echt niet!", vindt Sanne Geldof. Bente Bontefaas: "Dit is echt afschuwelijk." Fleur Janey stelt voor om Walibi te cancellen. "Zitten er eigenlijk vrouwen in het marketingteam? Vonden die dit ook een goed idee? Heeft níemand jullie gewaarschuwd voor de livegang, of interesseerde jullie het simpelweg niks?"



Robin Amaranta: "Ja, deze zou ik als marketingteam even van mijn cv halen." Saskia Pouwels vindt Walibi "compleet losgeslagen van de maatschappelijke werkelijkheid". Iris Keuven: "Deze reclame offline halen en je excuses maken is het minste wat jullie kunnen doen. Schandalig dat er niemand op jullie marketingafdeling zich achter de oren heeft gekrabd en bedacht heeft dat dit misschien niet een goed idee was?"







Rillingen

Getter Schasmin snapt niet dat een pretpark vrouwenmoord als marketing wil gebruiken. Paulien Harms is zelf eigenaar van een creatief bureau. Ze begrijpt niet "hoe een campagne zó faliekant de plank kan misslaan". "Zelfs als je alleen maar mannen in dienst hebt - wat haast wel moet want elke vrouw zou van dit idee alleen al de rillingen krijgen - snap ik niet dat niemand op enig moment dacht: goh is dit wel slim?"



Sandra Verhoeven eist dat het bericht verwijderd wordt. "En ontsla degene die dit heeft bedacht, gemaakt en gepost! Ik word met de minuut bozer en verdrietiger! En laten we afspreken dat niemand de tickets koopt!" Greet Rosiers denkt dat Walibi's marketingteam stiekem voor de concurrentie werkt. "Hele marketingafdeling ontslaan", adviseert Esther Angeneind.



Misselijkmakend

"Misselijkmakend om femicide te gebruiken als reclame", oordeelt Judit Kluijtmans. "De gespeelde angst in de ogen van de actrice is de werkelijkheid voor één vrouw per acht dagen in Nederland. Ik hoop dat dit nooit bij jullie werknemers of geliefden gebeurt, want ik spreek uit ervaring als ik zeg dat je dan met hele andere ogen naar deze verschrikkelijke reclame kijkt." Nienke Catherina Thurlings: "Tyf op Walibi." Claudine Buisman: "Ziek."



Sophie Rutten vraagt zich af waarom de video nog te zien is. "Neem aan dat jullie reactie zo lang duurt omdat jullie aan het uitrekenen zijn hoeveel je gaat doneren aan een Blijf-van-mijn-lijfhuis of andere instelling die zich inzet tegen femicide?" Karin Janssen: "En gewoon laten staan ook dit filmpje... Wat is jullie idee, no such thing as bad publicity? Wel dus, geen Walibi voorlopig meer dit jaar. Bah."







Juicechannel

Instagram-pagina Juicechannel besteedt eveneens aandacht aan de kwestie. De ruim 459.000 volgers van het account kunnen in een story lezen: "Je zou denken dat er op de marketingafdeling van een miljoenenbedrijf tenminste iemand zit die een krant leest, of TikTok volgt, of gewoon een beetje nadenkt." Ivo van der Heijden: "Blijft dit online staan tot ná het staande voet ontslag van jullie voltallige marketingafdeling, of wat is het plan?"



De productie van de gewraakte video was in handen van de firma I-Mor. Overigens is de algemeen directeur van Walibi Holland een vrouw: Mascha Taminiau. Zij keurde de campagne goed. Een woordvoerder van Walibi Holland heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Het pretpark zegt later met een verklaring te komen. De video staat op dit moment nog online.