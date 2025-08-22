Welkom!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Opvallend: bus vol met Walibi-reclames duikt op bij concurrent Slagharen

Vandaag, 10.55 uurBeeld: Dio

Bezoekers van Attractiepark Slagharen zijn onbedoeld geconfronteerd met promotie voor de concurrent. Op de parkeerplaats van het Overijsselse pretpark verscheen gisteren een harmonicabus vol met reclame voor Walibi Holland in Biddinghuizen.

De felrode bus promootte een baantje bij Walibi, met een afbeelding van de Walibi-mascotte en de tekst "Walibi zoekt collega's". "Kijk voor de leukste vacatures op walibi.nl/vacatures", viel er te lezen. Op de achterzijde werd Walibi's gratis personeelsbus aangeprezen.

Walibi Holland en Attractiepark Slagharen kampen allebei al jaren met personeelstekorten. De parken liggen in dunbevolkte gebieden. In combinatie met krapte op de arbeidsmarkt zorgt dat stelselmatig voor problemen. Slagharen haalt tegenwoordig personeel uit Spanje om de gaten in de planning te dichten.

