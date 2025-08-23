Attractiepark Toverland

Toverland is terug bij af: drie sleetjes op Maximus' Blitz Bahn, 180 minuten wachten

De wachttijden bij de Maximus' Blitz Bahn in Toverland rijzen deze week opnieuw de pan uit. Door technische problemen zijn er nog maar enkele sleetjes in gebruik. Eerder dit zomerseizoen stonden bezoekers van het Limburgse pretpark om die reden al regelmatig 140 tot 150 minuten in de rij. Het kan echter nog gekker.

Deze week moesten bezoekers op meerdere momenten 180 minuten geduld hebben. Pechvogels staan dan drie uur van hun dag te verdoen in een Oostenrijks huisje, wachtend op een ritje van nog geen anderhalve minuut.

Toverland leek de technische problemen bij de bobsleebaan een tijdje redelijk onder controle te hebben. De wachttijden van de Blitz Bahn zakten eind juli en begin augustus tot redelijk acceptabele proporties. Toen bedroeg de wachttijd gemiddeld drie kwartier tot zeventig minuten.



Theorie

Die afname was te danken aan het technische team van Toverland, dat enkele kapotte voertuigen weer aan de praat kreeg. Nu is het park terug bij af. Er zijn wederom slechts drie sleetjes operationeel. In theorie heeft de elektrisch aangedreven rodelbaan plaats voor maar liefst veertien karretjes. De afgelopen jaren reden er meestal zeven rond.



"Zoals bekend hebben we vaker te maken met technische problemen bij de Maximus' Blitz Bahn, waardoor we dan gedwongen worden om met een beperkt aantal voertuigen op de baan te rijden", reageert een woordvoerder. Men wil de attractie echter wel graag blijven aanbieden.



Informeren

"En als gevolg van de beperkte capaciteit ontstaat er dan een langere wachttijd. We doen ons best om iedereen daar zo goed mogelijk over te informeren, zodat gasten zelf de keuze kunnen maken wat ze gaan doen." Afgelopen maand liet Toverland weten dat de attractie af en toe dicht zou gaan bij extreme wachttijden.



In de praktijk gebeurt dat niet vaak. "Het gaat dan om een uitzondering. Maar we balen er zelf natuurlijk ook van als er een langere wachttijd ontstaat." Het heeft in ieder geval de aandacht van het management. "Achter de schermen werken we er dan ook hard aan om dit te verbeteren en te voorkomen." Looopings kon eerder al melden dat gedacht wordt aan een vervangende attractie met een hogere capaciteit.