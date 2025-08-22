Welkom!
Erlebnispark Tripsdrill

Gestolen bord weer terecht na mysterieuze diefstal bij Duits attractiepark

Vandaag, 13.57 uur

De mysterieuze diefstal van het hartvormige ooievaar-verkeersbord bij attractiepark Tripsdrill kent een verrassend einde. Het bord dook weer op aan de rand van een tuin in Talheim, bij Heilbronn. Een oplettende inwoner ontdekte het tijdens snoeiwerkzaamheden en meldde de vondst direct.

Volgens het park is het waarschijnlijk dat onbekenden het bord na de diefstal daar hebben achtergelaten. De opluchting is groot: het verkeersbord, bedoeld om automobilisten te waarschuwen voor jonge ooievaars in de omgeving, wordt gezien als meer dan alleen een praktisch signaal.

"Het is ook een symbool voor onze inzet in dieren- en natuurbescherming", zegt directeur Stefan Seipel. De diefstal veroorzaakte vorige week veel ophef veroorzaakt in Duitse media. Het bord werd met grof geweld verwijderd, tot frustratie van Tripsdrill.

Beloond
Dat het nu is teruggevonden, stemt tot blijdschap. Het park heeft de eerlijke vinder beloond met een gratis jaarabonnement. Binnenkort wordt het bord, dat in elf jaar tijd vijf keer werd ontvreemd, opnieuw geplaatst langs de weg K2069.

