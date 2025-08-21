Disneyland Paris

Disneyland Paris: bouwtekeningen onthullen ritverloop van nieuwe Lion King-attractie

FOTO'S Nieuwe documenten leggen meer geheimen bloot van de Lion King-waterattractie die in Disneyland Paris komt te staan. Nadat begin deze week al verschillende 3D-concepten en bouwplannen werden gepubliceerd, zijn er nu ook technische ontwerpen die het volledige baanverloop laten zien.

Fansite DLP Report vroeg bij de autoriteiten tekeningen op van het bovenaanzicht van de toekomstige waterattractie in Disney Adventure World, de nieuwe naam van het Walt Disney Studios Park. Bezoekers zullen plaatsnemen in boten die vanuit een dubbel station direct na vertrek omhoog worden getakeld.

Na de eerste liftheuvel volgt een bochtig darkridegedeelte met twee kleine afdalingen, waarna de boten opnieuw omhoog worden gebracht. Het letterlijke hoogtepunt is de grote vrije val bij Pride Rock, die al zichtbaar was op eerdere ontwerpen. Het grootste darkridestuk vormt de finale. Uiteindelijk keren de boten terug naar het station.



Leeuwenkoning

Tijdens de vaartocht wordt het verhaal van de animatiefilm uit 1994 uitgebeeld, aan de hand van negentien segmenten. Daarin groeit de leeuw Simba op van welp tot leeuwenkoning. Wat we nog niet weten, is welke scènes uit de film Disney precies zal tonen. Een eerste concept van het interieur toonde eerder al wel figuren van Simba, stokstaartje Timon en wrattenzwijn Pumbaa.















