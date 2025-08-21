Welkom!
Efteling

Ruim acht minuten aan zomerse klanken: Efteling zet nieuwe Piraña-muziek online

Vandaag, 08.39 uur

De Efteling heeft nieuwe muziek van wildwaterbaan Piraña online gezet. Op streamingdiensten als Spotify en Apple Music was de reguliere soundtrack van de attractie al te horen. Sinds vandaag is ook de track Het Eiland te beluisteren. Het gaat om de zomerse klanken die klinken bij de afgodsbeelden halverwege de baan.

Omstanders kunnen daar proberen om opvarenden nat te maken door hun hand in de beelden te steken. Soms spuwt een beeld water over de baan, soms krijgt een participerende toeschouwer zelf een waterstraal te verwerken.

Het akoestische nummer van huiscomponist René Merkelbach duurt bijna acht en een halve minuut, even lang als de reguliere muziek. Daarnaast is bij de Piraña regelmatig nog een andere variant te horen: de Summer Remix van ruim drie minuten. Die werd al in 2018 gepubliceerd.

