Europese primeur? Twee dierentuinen azen op vogelbekdieren uit Australië

Zijn in Europa binnenkort vogelbekdieren te bewonderen? De diersoort komt nu nog alleen voor in Australië en één dierentuin daarbuiten: San Diego Zoo Safari Park. Als het aan twee Europese dierenparken ligt, komt daar verandering in. Een Duitse en een Tsjechische dierentuin willen samenwerken om vogelbekdieren naar Europa te halen.

Vogelbekdieren behoren tot de meest bijzondere zoogdieren ter wereld. De soort - ook wel bekend als platypus - combineert kenmerken van verschillende diersoorten: de snavel van een eend, de staart van een bever en de poten van een otter. Opvallend genoeg leggen vogelbekdieren eieren, terwijl ze hun jongen daarna wel zogen. Ze leven half in het water en half op het land.

Directeur Miroslav Bobek van Zoo Praha, in de Tsjechische hoofdstad Praag, droomt al jaren van de komst van vogelbekdieren. Hij benadrukt dat Tsjechië een opvallende link heeft met het snaveldier: landgenoot Alois Topic (1852-1927) was de eerste onderzoeker die bewees dat vrouwtjes hun jongen zogen.



Uitgesloten

"Het vogelbekdier blijft ons voorstellingsvermogen tarten", zegt Bobek in een blogbericht. "En waar anders zou de Australische overheid het vogelbekdier kunnen leveren dan in het land dat zo'n belangrijke bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd?" In 2012 schreef de directeur er al over. "Toen was zoiets echter uitgesloten."



Het vogelbekdier stond destijds op de lijst van dieren waarvan de export buiten Australië volledig verboden was. "Maar tijden veranderen", aldus Bobek. De Amerikaanse dierentuin bewijst dat "het taboe is doorbroken". Zoo Praha zegt er klaar voor te zijn. "We vonden een plek in onze dierentuin waar we een verblijf kunnen bouwen."



Fokken

Om de kansen te vergroten, ging men een samenwerking aan met dierenpark Wilhelma in de Duitse stad Stuttgart. "Het werkt niet alleen beter met twee partijen, maar het fokken van een dier in meerdere dierentuinen is ook veel logischer." De parken beseffen dat ze nog een lange weg te gaan hebben. "En de uitkomst is onzeker. Maar we gaan ervoor!"