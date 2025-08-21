Welkom!
Efteling

Video: Efteling-reus Djinn krijgt slappe lach als vogel op hem poept

Vandaag, 13.29 uurBeeld: @reasonsremain

VIDEO Djinn, de grote reus bij Fata Morgana in de Efteling, heeft de volle laag gekregen van een vogel. Efteling-bezoekers kunnen het personage 's zomers ontmoeten op het plein voor de attractie, in de vorm van een gigantische marionet. Gisteren werd hij het doelwit van een poepende vogel.

Dat leidde tot hilariteit in het publiek. Het hoofd van de reus zat plotseling onder de vogelpoep: toeschouwers zagen hoe het vieze, natte goedje van zijn kuif en wenkbrauwen afdroop. De acteur die zijn stem aan Djinn leent, kon zijn lach vervolgens niet inhouden.

Hij deed nog een poging om de vogel bovenop de constructie te verjagen, door hard "ka-kaa" te roepen en hevig met zijn hoofd te bewegen. Dat haalde weinig uit, net als het gooien met een oosters tapijt. "Snel, bel de sultan!", riep de reus. "Wie weet waar duiven bang voor zijn?", klonk het ook.



