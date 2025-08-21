Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Pretparkfan gaat drie dagen urenlang in een attractie zitten voor het goede doel

Met een heftige attractiemarathon probeert een 23-jarige pretparkfan om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Roel van der Kwast gaat de uitdaging aan om drie dagen achter elkaar urenlang in een attractie te zitten. De actie vindt plaats op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 september.

Op dag één blijft Van der Kwast zes uur zitten in boomstambaan Ripsaw Falls. Dag twee staat zes uur lang in het teken van de familieachtbaan Mine Train. Op de derde dag probeert de fanaat zeven uur lang ritjes te maken in lanceerachtbaan Gold Rush. Die gaat vooruit én achteruit met een topsnelheid van 95 kilometer per uur.

Van der Kwast heeft ervaring: in 2021 hield hij al eens een achtbaanmarathon in het park. Toen maakte hij 135 ritjes in Gold Rush voor het goede doel. Nu is hij terug voor een nieuwe uitdaging. Het doel is om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding en SOS Kinderdorpen. Daarvoor is een speciale actiepagina gelanceerd.



Nooit eerder

"Nooit eerder zat iemand drie dagen achter elkaar urenlang in verschillende attracties van Slagharen voor het goede doel", geeft het Overijsselse pretpark aan. Op 4 en 5 september is het park geopend van 10.00 tot 16.00 uur, op 6 september kan de coasterliefhebber doorgaan tot 17.00 uur.



"Het wordt zwaar, maar ik doe het met volle overtuiging", laat Van der Kwast weten. Bezoekers kunnen hem aanmoedigen én steunen door een donatie te doen via QR-codes in het park. Een woordvoerder noemt het initiatief "bewonderenswaardig". "Wij dragen graag bij en denken mee over creatieve manieren om de actie tot een succes te maken."



