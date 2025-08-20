Efteling

Efteling-waterbaan Piraña in de problemen: pomp kapot, steen komt los

VIDEO Een technisch defect heeft vanmiddag voor problemen gezorgd bij de Piraña in de Efteling. Een golfslagmachine ging kapot, melden ingewijden aan Looopings. Dat zorgde voor een verandering in de stroming in de baan, waardoor een grote steen ging dwalen.

Op beelden is te zien hoe het object midden in de vaargeul terecht is gekomen. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties zouden ontstaan of boten beschadigd zouden raken, werd de attractie rond 12.40 uur stilgelegd.

Bezoekers zijn vervolgens geëvacueerd. Men heeft de omgeving deels afgezet met hekken. Een Efteling-woordvoerder bevestigt dat de Piraña vandaag in ieder geval niet meer opengaat. De rest van het attractiepark blijft open tot 22.00 uur.











