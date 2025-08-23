Efteling

Video: Efteling-attractie Villa Volta in het klein nagebouwd, inclusief draaiende woonkamer

VIDEO Dit huis, dit vervloekte huis... is in miniatuur nagebouwd door Efteling-fanaat Gert van Ooijen uit het Utrechtse Leerbroek. De creatieve liefhebber werkt al jaren aan een werkend model van de bekende Efteling-attractie Villa Volta. Nadat in 2021 al beelden naar buiten kwamen van de binnenkant, heeft de maker nu ook het exterieur in elkaar geknutseld.

"Geen idee wat het is, maar ik heb sinds jonge leeftijd een grote voorliefde voor deze attractie", legt Van Ooijen uit. "De technische uitvoering van een draaiend huis, de muziek, het verhaal: het heeft allemaal iets dat mij meer pakt dan andere attracties."

De Efteling-fan benadrukt dat de buitenkant nog niet volledig af is. "Veel kleine details missen nog, dat komt later." De woonkamer aan de binnenzijde is wel grotendeels gereed, al overweegt Van Ooijen met de hand gemaakt decorobjecten de komende tijd te vervangen door varianten uit de 3D-printer. "Inmiddels kan ik goed overweg met deze techniek."



Vervloekt

In Villa Volta, geopend in 1996, beleven bezoekers het verhaal van roversbende de Bokkenrijders en hoofdman Hugo van den Loonsche Duynen. Het personage is na één van zijn rooftochten vervloekt. Daardoor zal hij nooit meer vrede vinden in zijn huis tot een pasgeboren kind de woning betreedt.