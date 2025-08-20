Walibi Holland

Walibi Holland: 'exclusieve avond' Halloween Fright Nights op 31 oktober, met verrassing

Walibi Holland heeft iets speciaals in petto op vrijdag 31 oktober. Op de dag dat het officieel Halloween is, zorgt het attractiepark voor een bijzondere avondopenstelling voor fans. Walibi opent de poorten dan van 17.00 tot 23.00 uur. Overdag zijn bezoekers niet welkom.

Normaal gesproken is het park op Fright Nights-dagen toegankelijk vanaf 10.00 uur. Tot 17.00 uur vindt Halloween Spooky Days plaats, voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het avondprogramma start vervolgens om 18.00 uur. Op 31 oktober gaat dat dus anders.

Men spreekt over "een exclusieve Halloween Fright Nights-avond". "Tijdens deze speciale avond beleef je Halloween Fright Nights in een intiemere sfeer en is er een verrassing ter ere van het 25-jarig bestaan van Halloween Fright Nights." Het aantal beschikbare tickets is beperkt.



Veertien avonden

Verder staan de Fright Nights op de planning op zaterdag 4 en zondag 5 oktober, op zaterdag 11 en zondag 12 oktober, van vrijdag 17 tot en met zondag 19 oktober, van donderdag 23 tot en met zondag 26 oktober en op zaterdag 1 en zondag 2 november. In totaal zijn er dit jaar dus veertien avonden.