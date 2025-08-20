Welkom!
Bellewaerde

Opvallende vacature: architect die achtbanen kan ontwerpen voor Bellewaerde Park

Vandaag, 13.58 uur

Bellewaerde Park heeft ambitieuze toekomstplannen. Dat blijkt uit een bijzondere vacature. Er wordt gezocht naar een architect voor "een meerjarenproject" in het Belgische pretpark. Als onderdeel daarvan moeten nieuwe achtbanen ontworpen worden.

De vacature werd gepubliceerd door het Vlaamse recruitmentbureau Red Poppy. In de functieomschrijving wordt onder meer gesproken over "ontwerp van rollercoasters die perfect passen in thema". Het lijkt er dus op dat Bellewaerde de komende jaren enkele opzienbarende attracties wil toevoegen.

Looopings kon vorig jaar melden dat de trekpleister in Ieper aast op een suspended thrill coaster: een hangende achtbaan die over de kop gaat. In 2026 openen twee nieuwe attracties als onderdeel van het Canadese themagebied: een avonturenparcours en een reuzenschommel. Die uitbreiding is al ontworpen.

Fantastisch project
De nieuwe architect gaat werken voor een niet nader te noemen ingenieurs- en architectenkantoor, dat voor Bellewaerde "een fantastisch project" moet realiseren.

"Daar staat heel wat uitbreiding en vernieuwing op de plannen. Wij zoeken hiervoor een architect die de dromen realiteit maken." Naast de achtbanen zijn er ontwerpen nodig voor eetgelegenheden, toiletten en servicegebouwen.

Meer Bellewaerde
