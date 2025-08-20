Europa-Park Resort

Europa-Park krabbelt terug: hint in videogame was een foutje

Europa-Park is niet blij met een opvallende boodschap in een nieuwe videogame. Gamers kwamen in het racespel Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions een boodschap tegen over een toekomstig achtbaanproject. Een reclamebord langs een racebaan leek te suggereren dat achtbaan Euro-Mir in 2028 vervangen wordt.

Een foutje, zo blijkt nu: het management was niet op de hoogte van de toevoeging in het spel. "Deze banner was een easter egg van de gameontwikkelaar, die zonder ons medeweten in een lege ruimte is geplaatst en geen gefundeerde basis heeft", laat Europa-Park nu weten.

Kennelijk hebben directieleden de game niet meer bekeken vóór de release. "Om misverstanden te voorkomen, is dit al uit de game verwijderd." Europa-Park bevestigt nogmaals dat er "op de middellange termijn" wel degelijk een vernieuwing van Euro-Mir op de planning staat.



Vroege planningsfase

Daarvoor is echter nog geen jaartal bekend. "We bevinden ons momenteel in de vroege planningsfase. We zullen te zijner tijd meer informatie publiceren op onze officiële kanalen." In de game was de tekst "Projekt Euro-Mir 2028" te lezen.