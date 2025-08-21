Welkom!
Walibi Holland

Walibi Holland stopt na vier jaar met After Dark in vakantiepark

Vandaag, 11.07 uur

De Halloween Fright Nights verliezen een vast element. Walibi Holland heeft besloten om na vier jaar te stoppen met After Dark, de horror-overnachtingen in vakantiepark Walibi Village. Voorheen ging de griezelervaring voor sommige bezoekers door na sluitingstijd.

Wie een After Dark-huisje boekte, werd ook 's nachts de stuipen op het lijf gejaagd. Het concept stamt uit 2021. In de eerste twee jaren lag de focus op effecten ín de huisjes: men speelde met licht, geluid en rook om logees angst aan te jagen. Ook kwamen er meermaals acteurs langs.

In 2023 veranderde het concept. Sindsdien werden verblijfsgasten 's avonds laat naar een verlaten villa op het terrein gelokt, waar een soort escape room met acteurs was ingericht. De ervaring stond in het teken van het personage Darkness, een ontastbare entiteit.

Volledig uitverkocht
After Dark was tot nu toe elk jaar volledig uitverkocht. Aanvankelijk had Walibi grootse plannen met het initiatief: men sprak over het uitbreiden van het aantal huisjes en acteurs. Darkness had elk jaar een grotere rol moeten krijgen. Nu wordt de stekker er plotseling volledig uit getrokken.

Dat bevestigt een woordvoerder in gesprek met Looopings. Walibi geeft geen reden voor de annulering, maar het zal ongetwijfeld meespelen dat het park al een tijdje moeite heeft om voldoende personeel te vinden. Door After Dark te schrappen, zijn er meer medewerkers beschikbaar voor het park zelf.

Eerste weekend
Het bungalowpark naast Walibi Holland is tijdens Halloween wel open voor reguliere gasten. Zo kosten een overnachting in het eerste weekend - zaterdag 4 op zondag 5 oktober - 513,60 euro voor vier personen. Dat is inclusief één dag in het attractiepark.

