Walibi Holland: Los Sombreros is nu een maand dicht, in afwachting van nieuwe onderdelen

FOTO'S Walibi Holland moet het al een maand zonder Los Sombreros stellen. De molen met Mexicaanse hoedjes werd vier weken geleden gesloten vanwege een technisch defect. De attractie staat sinds 7 augustus stil, in afwachting van nieuwe onderdelen. Ook een andere attractie in het park kampt met een langdurige storing.

Waar Los Sombreros nu een maand dicht is, blijft de thrillride Blast al sinds de tweede week van mei buiten gebruik. Inmiddels draait de attractie al bijna vier maanden niet meer. Voor beide sluitingen geldt in principe hetzelfde, vertelt een Walibi-woordvoerder aan Looopings.

"Er worden specifieke onderdelen gemaakt door de leveranciers", legt de voorlichter uit. "De verwachting is dat ze beide in de loop van deze maand weer open zullen gaan." Dat zou net op tijd zijn voor de drukbezochte Halloween Fright Nights, die op zaterdag 4 oktober beginnen.

Space Kidz



Space Kidz

Eerder dit seizoen waren de attracties Crazy River, G-Force en Space Kidz al geruime tijd niet toegankelijk vanwege werkzaamheden. G-Force zal van vrijdag 19 tot en met zondag 21 september wederom buiten bedrijf zijn. Verder staat er nog een onderhoudsbeurt gepland voor reuzenrad La Grande Roue, op zaterdag 27 en zondag 28 september.












