Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn krijgt attractie weer aan de praat dankzij gesloten pretpark Hennie van der Most

Avonturenpark Hellendoorn profiteert ervan dat het nieuwe attractiepark van Hennie van der Most nog steeds niet open is. Het Overijsselse pretpark kampte met een technisch probleem: de motor van het Drakennest - een heen en weer slingerende schijf - had het begeven.

De levertijd van een nieuw onderdeel was behoorlijk lang, maar de oplossing bleek bij ondernemer Van der Most te liggen. Hij heeft in zijn gesloten Rotterdamse park Rivoli namelijk een vergelijkbare attractie staan: een zogeheten disk'o van de Italiaanse fabrikant Zamperla.

Omdat die voorlopig toch niet draait, kon Hellendoorn de motor huren. Dat bevestigt een woordvoerder van het Avonturenpark aan Looopings. "Het laat zien dat we goed met elkaar samenwerken", vertelt hij. "En we zijn ontzettend blij dat het Drakennest dankzij het onderdeel weer operationeel is voor onze gasten."



Probleemgeval

Het Drakennest ontpopte zich dit seizoen tot een probleemgeval: de attractie was van begin tot eind april en van begin juni tot eind juli dicht. Daarna stond de attractie begin augustus wederom een tijdje stil. Inmiddels kunnen bezoekers weer een ritje maken.



