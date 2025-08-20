Efteling

Efteling-medewerker: elk uur verliest een bezoeker een telefoon in Joris en de Draak

Efteling-bezoekers mogen hun telefoon niet gebruiken in de achtbaan, maar toch zijn er opvallend veel mensen die hun mobieltje verliezen tijdens een rit. Dat vertellen medewerkers in een interview met het Belgische weekblad Humo. Een journalist van het blad hielp onlangs een dagje mee als Efteling-werknemer.

Hij sprak onder meer met de mensen die bij dive coaster Baron 1898 en houten achtbaan Joris en de Draak staan. Daarbij ging het over de veiligheidsregels in de attracties. Telefoons blijken een terugkerend discussiepunt te zijn.

"Sommige bezoekers houden hun telefoon graag in de hand om de rit te filmen, maar dan is de kans groot dat die valt, en er is ook het risico dat-ie met grote snelheid op een andere gast belandt", zegt ene Dominiek. "Bovendien zwieren gasten na afloop de video van hun rit online, wat weer anderen inspireert om te gaan filmen."



Eind van de dag

Collega Djordy vult aan dat telefoons bij bosjes uit de achtbaan vliegen. "Ik schat in dat wel elk uur iemand zijn telefoon kwijtraakt in Joris en de Draak." En dan? "Dan moet de eigenaar een dagje zonder telefoon doorbrengen. Aan het eind van de dag zoeken we de verloren voorwerpen onder de achtbaan en dan kun je hem ophalen."



Het is onmogelijk om de achtbaan elk kwartier stil te leggen, benadrukken de personeelsleden. "Als iemand een groter voorwerp verliest, zoals kledij, en het belandt op het spoor, maken we wel altijd een testrit om te zien of het geen gevaar oplevert."



Beveiliging erbij

Als het iemand toch is gelukt om de rit stiekem te filmen, vragen medewerkers om de beelden te verwijderen. "Vorige week hadden we nog een hevige discussie met een paar gasten die de beelden niet van hun telefoon wilden halen", aldus medewerker Errando. "Uiteindelijk kwam de beveiliging erbij en is het alsnog opgelost."



Naast telefoons verliezen bezoekers het vaakst petten, tassen, brillen, portemonnees en kunstgebitten. Ook een oorprothese vloog weleens uit de achtbaankar. Dominiek: "Het memorabelste wat ik zelf heb meegemaakt, was toen een brandweerman zijn pieper was kwijtgeraakt. Die kwam helemaal in paniek naar ons toe, hij kon die dag elk moment opgeroepen worden."