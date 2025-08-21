Efteling

Lastminute-sluiting: ruim een week geen Aquanura en Stoomtrein in de Efteling

De Efteling heeft laste minute een wijziging doorgevoerd aan de onderhoudskalender. Watershow Aquanura zal naar verwachting van zaterdag 13 tot en met zaterdag 20 september niet te zien zijn. Ook de Stoomtrein rijdt in die periode niet. De reden: in het entreegebied vindt een evenement plaats.

Vanwege de opbouw en afbraak kan het fonteinenspektakel tijdelijk niet vertoond worden. Het spoor van de Stoomtrein is eveneens niet begaanbaar tijdens de werkzaamheden. Met name het wegvallen van Aquanura is een tegenvaller, zeker voor gasten van het nieuwe Efteling Grand Hotel.

Veel kamers kijken uit op het Meer van Fantasie, waar de watershow normaal gesproken plaatsvindt. Men kan zelfs bijbetalen voor Aquanura-zicht. Ook de restaurants Brasserie 7 en Mystique hebben als unique sellingpoint dat Aquanura te bewonderen is tijdens een diner of borrel.



Niet te reserveren

De onderhoudskalender voor september werd al begin juli gecommuniceerd, maar toen ontbraken beide sluitingen. Overigens is het Grand Hotel op donderdag 18 september volledig gesloten in verband met het eerder genoemde evenement. Die datum was al vanaf het allereerste moment niet te reserveren.