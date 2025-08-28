Bobbejaanland

Bobbejaanland deelt ontwerpen voor winteropening, deels gemaakt met AI

FOTO'S Bobbejaanland onthult meer informatie over de allereerste winteropening van het attractiepark: Bobbejaanland Wintert, in december en januari. Bezoekers worden welkom geheten in zes winterse themagebieden: A Winter Welcome, Land of Fire & Ice, Snow Valley, Santa City, Glacier Bay en Lake of Frost. Voor een deel van de sfeerbeelden is AI gebruikt.

"Tijdens Bobbejaanland Wintert beleef je het park zoals je het nog nooit eerder zag", belooft men. Op het entreeplein zijn mascottes Bobbie en Jody te ontmoeten, in hun winterkledij. Land of Legends, waar lanceerachtbaan Fury staat, heet 's winters Land of Fire & Ice.

Het wordt "een wereld waar vurige spektakels en ijzige pracht elkaar ontmoeten", met in het hart een ijzig spiegelpaleis. Adventure Valley wordt omgedoopt tot Snow Valley. Op een bijbehorend ontwerp zien we een kampvuur met een sierlijke kroon, vergelijkbaar met exemplaren in de Winter Efteling en Parc Astérix.



Wintercircus

In Desperado City neemt de Kerstman zijn intrek, onder de noemer Santa City. Daar zal ook een 25 minuten durend Wintercircus te zien zijn. Mystery Bay gaat 's winters door het leven als Glacier Bay, met als hoogtepunt de speciale bandenglijbaan Ice Slide. Tot slot is er Lake of Frost: op de vijver van Bobbejaanland wordt een schaatsbaan aangelegd.



Op entertainmentgebied zorgt men zowel voor straatacts als shows. Dagen starten met een feestelijke Winterparade. Bij rollercoaster Fury zal het vuur- en lichtspektakel Fire & Light te zien zijn. In het Elfendorp zoeken de elfjes naar een verloren boek. Snow Valley huisvest de productie De Droomers van Droodal en Santa City staat in het teken van de Christmas Tree Ceremony.



Wondergarden

Parkdeel Wondergarden bij de entree, met de Convoy Trucks, Locomotion, Flying Orca, Rode Baron en Kettingmolen, blijft gesloten. Verder zijn de meeste attracties operationeel. Bobbejaanland houdt wel de waterattracties El Rio, Big Bang, Naiads Waters, Terra Magma en Wild Water Slide dicht, net als de Glijbaan, de Monorail en kinderachtbaan Oki Doki.











































