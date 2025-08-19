Walibi Holland

Walibi Holland start teasercampagne voor Halloween Fright Nights: 'Upcoming auction'

De teasercampagne voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland staat in het teken van een mysterieuze veiling. Het pretpark deelt vanmiddag op social media een zwarte afbeelding met in witte letters de tekst "Upcoming auction". Het is een verwijzing naar het jaarthema van het populaire halloween-evenement.

Op Facebook, Instagram en X is Walibi's profielfoto veranderd in hetzelfde weinigzeggende plaatje over de aankomende veiling. Morgen wordt meer informatie naar buiten gebracht over de 25e editie van de Halloween Fright Nights. Het evenement gaat van start op zaterdag 4 oktober. Horrormascotte Eddie de Clown zal wederom van de partij zijn.

Verder is het afwachten waar Walibi dit keer mee zal komen. Doorgaans komt het jaarthema niet of nauwelijks terug in het attractiepark zelf: het is puur bedoeld voor de marketing. Vorig jaar werd de leus Cheers to Fears gebruikt.



Tien edities

In de tien edities daarvoor hanteerde Walibi de slogans You'll Wish It Was A Nightmare (2014), There's No Escape (2015), No One Can Hear You (2016), Evil Is Here... (2017), Your Life Is A Gamble (2018), Enter Insanity (2019), VIP Edition (2020), Darkness Takes Over (2021), The Gates Are Open (2022) en Symphony of Screams (2023).



